Le sirene dei “suoi” vigili del fuoco per l’addio a Luca Casarotto, capo della sede di Arzignano – VIDEO

Commozione e lacrime ieri pomeriggio a Fimon di Arcugnano per l’ultimo saluto a Luca Casarotto, capo reparto dei vigili del fuoco e capo distaccamento della caserma di Arzignano. 58 anni, Casarotto era morto sabato scorso, 22 novembre, per una malattia grave che lo aveva colpito solo sei mesi fa e che non gli ha lasciato scampo.

La sua comunità di colleghi, ieri si è riunita per il funerale, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Tante le persone accorse per un saluto e un segno di presenza ai familiari, segno tangibile di quanto Casarotto fosse profondamente amato e stimato.

La grande famiglia dei vigili del fuoco si è stretta intorno ai suoi familiari, ricordando un collega che, con professionalità, dedizione e umanità, ha lasciato un’impronta indelebile. “Ciao Luca, il tuo esempio rimarrà con noi”, hanno detto, per poi lasciare sfogo, all’uscita della bara alla fine delle celebrazione al suono delle sirene che ha squarciato l’aria.

