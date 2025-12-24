Schianto di Perarolo, si attende l’ok della magistratura per la sepoltura di Francesco Visintin

I familiari di Francesco Visintin attendono l’esecuzione dell’autopsia disposta dalla Procura di Vicenza prima di poter fissare il funerale del 19enne, morto sabato sera 20 dicembre ad Arcugnano nell’uscita di strada della Renault Clio sulla quale viaggiava in compagnia di tre amici.

Diplomato al Boscardin col massimo dei voti e studente di Medicina, Francesco era molto attivo in parrocchia a Grumolo delle Abbadesse. Viveva con i genitori e la sorella a Marola di Torri di Quartesolo, comunità già scossa dalla morte violenta di Diana Canevarolo a inizio mese.Due quindi le comunità che si stanno stringendo attorno ai familiari, devastati dal dolore e che mai si sarebbero aspettati di trascorrere un Natale così luttuoso.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della compagnia di Vicenza per ricostruire dinamica e responsabilità del drammatico schianto contro un muretto in via San Bernardino, vicino a Perarolo: l’amico che era alla guida (un 19enne di Vicenza) è indagato per omicidio stradale. Francesco era seduto sul sedile anteriore, lato passeggero, a fianco del conducente. Inutili i soccorsi, mentre gli altri tre amici hanno riportato ferite importanti ma non sono in pericolo di vita.

