Un secondo “angelo bianco” al Lago di Fimon. Il manichino è per metà immerso in acqua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un secondo manichino bianco è apparso da qualche giorno nell’area intorno al Lago di Fimon, nel territorio di Arcugnano poco lontano da Vicenza. Anzi, per la precisione, questa volta proprio all’interno, affiorando in parte dall’acqua e riportando sula schiena il testo di una canzone di Morgan. Il primo, circa un mese fa, era stato installato da ignoti su una croce di metallo, in posizione da seduto.

Più di qualcuno lo aveva ribattezzato “angelo bianco” dei Colli Berici, nonostante l’assenza di ali o di altri riferimenti particolareggiati. Va da sè che se la prima “apparizione” aveva attirato da quelle parti decine di visitatori, l’accoppiata di sagome utilizzate di norma come modelli per vestiti potrà suscitare ancora più curiosità. Di certo, nessuno da quelle parti, istituzioni comprese, considera dei “rifiuti” i manichini misteriosi apposti in maniera studiata e finanche artistica a seconda dei punti di vista. Opere che per ora non hanno autore.

Dal video realizzato dal videomaker CharliePix – al link si può trovare anche il video che ritrae il primo dei due “angeli”, ancorato dai volontari della Protezione Civile per resistere al vento – si può notare nei dettagli anche la scritta che in parte si può leggere dalla schiena, realizzata con un pennarello indelebile nero che presumibilmente dalla notte tra sabato e domenica sta resistendo all’acqua e al gelo di stagione. La strofa recita così: “svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose e dalle posizioni”, riprendendo la canzone intitolata “Altrove” del musicista italiano.

E intanti c’è già chi scommette sul terzo manichino, dopo l’angelo sospeso e l’angelo immerso quale sarà la prossima performance?