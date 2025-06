Auto contromano sulla bretella: frontale con una moto. Gravissimo un 41enne

Drammatico frontale fra una moto e un’auto contromano questa mattina, 30 giugno, in strada Pasubio a Vicenza, all’altezza dell’innesto con la bretella dell’Albera: un motociclista è ricoverato in ospedale a Vicenza in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30. La vittima è un 41enne di Isola Vicentina che è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri dal punto dell’urto fra i due veicoli. Accorse sul posto un’auto medica e un’ambulanza, si è reso necessario, da parte dei sanitari, la stabilizzazione del centauro sul posto e il suo trasferimento in codice rosso di massima gravità al San Bortolo, dove ora è ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Vicenza, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il guidatore dell’auto, un uomo residente a Vicenza, avrebbe dichiarato di avere imboccato contromano la rotatoria che dà accesso alla bretella e non sarebbe poi stato in grado di evitare lo scontro con il motociclista che stava sopraggiungendo. Pesanti le ricadute sul traffico dell’importante arteria per alcune ore.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.