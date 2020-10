Auto d’epoca alimentata a gas prende fuoco all’incrocio dell’Albera. Nessun ferito (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La bombola di alimentazione a gas gpl ha una falla e l’auto d’epoca prende fuoco. Se ne è accorto appena in tempo, stamattina alle 8.30 circa, il conducente della Mercedes SLC 280 degli anni ’70 andata quasi del tutto distrutta a causa di un incendio scoppiato nel sottoscocca dell’automobile di fabbricazione tedesca. L’uomo al volante si è accorto dell’odore di fumo provenire dall’abitacolo ed ha accostato pochi metri prima di accedere alla rotatoria dell’Albera a Vicenza, lungo la strada provinciale del Pasubio. Provenendo dal quartiere Maddalene ed era diretto in centro.

Appena messosi in salvo lo stesso ha composto il numero di emergenza richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, dopo aver fatto presente la presenza di una bombola di gpl che rappresentava un potenziale pericolo anche per altri utenti della strada. Dalla vicina caserma in un paio di minuti sono giunti i soccorsi.

Sul posto, di fronte alla pizzeria ristorante “All’Albera”, sono intervenuti in codice di massima emergenza i pompieri del comando provinciale di Vicenza e le forze dell’ordine, polizia di Stato in particolare, per transennare l’are e consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Al traffico ingente di quell’ora del mattino, poi, ci hanno pensato le pattuglie di polizia locale accorse, con inevitabili congestionamenti sul flusso di veicoli verso il centro di Vicenza e l’area di Vicenza Ovest.

Intorno alle 10 di lunedì la situazione si è normalizzata e la vettura, difficilmente recuperabile dopo i danni da incendio sia nella carrozzeria che nell’abitacolo, è stata rimossa e sarà destinata allo smaltimento.