Mattoni e calcinacci gettati nella roggia. Gli agenti “staccano” una multa da 500 euro

In “stagione di caccia” anche quella ai furbetti dei rifiuti abbandonati in luoghi non idonei porta i suoi frutti. A far centro sono stati gli agenti della polizia locale Ovest Vicentino nel corso del week end, precisamente sabato pomeriggio ad Arzignano, dopo aver individuato un residente della zona mentre gettava tegole, mattoncini e calcinacci nella roggia e nelle vicinanze.

Il responsabile è stato individuato in un uomo di 33 anni, di nazionalità indiana, al quale è stata comminata una multa da 500 euro.

Costano caro quindi all’artefice della violazione del regolamento comunale gli “avanzi” di materiale edile di cui si è disfatto in maniera scorretta. Per quanto il piccolo corso d’acqua percorra il territorio privato di un’abitazione questo non dà titolo ad utilizzarlo come discarica, trattandosi di proprietà demaniale. Oltre alla sanzione economica, spetterà al trasgressore il ripristino dello status quo precedente, provvedendo alla rimozione di quanto smaltito in modo irregolare.

L’infrazione è stata accertata alle 15.10 di sabato scorso, quindi in piena luce del giorno e al malcapitato residente dei dintorni di via Cappuccini – nel capoluogo di comune – non rimarrà che mettere mano al portafogli per regolarizzare la pendenza verso le casse pubbliche dell’ente locale. L’abbandono di rifiuti indifferenziati, non a caso, è una delle battaglie a fronte aperto combattute con decisione dall’amministrazione comunale arzignanese in tema di decoro pubblico.

A congratularsi per l’operazione di polizia urbana il sindaco Alessia Bevilacqua e il suo vice e assessore alla Sicurezza Enrico Marcegaglia. “Grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale è prontamente intervenuta”.