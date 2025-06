Auto e furgone allo scontro in A4, apprensione per il carico di liquido infiammabile

Sono stati i vigili del fuoco di Vicenza a “liquidare” i rischi connessi al pericolo che il carico di un furgone Iveco Daily comportava, dopo l’incidente autostradale avvenuto stamattina sull’A4, intorno alle 8. Taniche di diluente liquido, ad alta infiammabilità, alcune delle quali finite sull’asfalto

A collidere con il mezzo di lavoro una Renault Clio, con entrambi i conducenti a cavarsela senza ferite significative, solo qualche graffio superficiale che non ha necessitato di cure al Pronto Soccorso.

Nell’impatto il furgone è andato in testacoda rovesciando gran parte del carico, bancali e contenitori, tutti danneggiati. La squadra del 115 inviata dal comando vicentino è stata inviata sullo scenario, poco prima dello svincolo per il casello di Vicenza Ovest. Impegnata un’autopompa e 5 operatori per mettere in sicurezza gli involucri infiammabili e i mezzi incidentati.

Sul posto anche la polizia stradale per garantire la sicurezza degli operatori e per i rilievi. L’intervento si è concluso alle 8.40 circa.

