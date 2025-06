Tennis, Wta 500 di Bad Homburg Open: Paolini batte Fernandez in due set

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arriva la prima vittoria stagionale sull’erba per Jasmine Paolini: l’azzurra è ai quarti di finale al Wta 500 di Bad Homburg grazie alla vittoria sulla canadese Leylah Fernandez con un doppio 7-6 in 2 ore e 33 minuti.

Paolini tornerà in campo giovedì contro una tra Beatriz Haddad Maia ed Elina Svitolina, impegnate nella giornata di domani. L’azzurra è avanti 3-0 nei precedenti contro la brasiliana, mentre è sotto 0-2 con l’ucraina, affrontata quest’anno agli Australian Open e, recentemente, al Roland Garros.

È stata una partita difficile e sofferta, all’insegna dell’equilibrio con 103 punti vinti a testa a fine match. Il primo set è durato un’ora e 22 minuti, risolto da Paolini dopo tre set point annullati. Nel secondo set Paolini – nonostante il rendimento sceso al servizio – sembrava in controllo, avanti di un break sul 5-2. L’azzurra non ha sfruttato un match point in risposta e ha perso la battuta nel momento in cui ha servito per l’incontro. Poi altri tre match point consecutivi non sfruttati in risposta sul 6-5. Jasmine, però, non si è disunita ed è ripartita al tiebreak, chiuso 8-6 dopo due set point annullati e una serie di quattro punti di fila dal 6-4 per Fernandez.

Il commento di Jasmine Paolini al termine del match: “Ho cercato di restare lì in tutti i punti. Abbiamo giocato più di due ore e mezza per due set, come se. Lei è un avversario difficile, può giocare bene in questi campi. Sono soddisfatta per come sono rimasta lì a lottare su ogni punto e alla fine è arrivata la prima vittoria stagionale sulla terra. Giocare sull’erba è divertente, ma bisogna abituarsi. Serve anche fiducia nel proprio tennis, altrimenti diventa difficile. È davvero divertente e, allo stesso tempo, insidioso”.