Avvicinati con la scusa di una sigaretta, due persone picchiate in pieno centro

Stavano camminando in pieno centro prima di rincasare dopo una serata passata in compagnia. Ma ad aspettarli una sorte avversa che li avrebbe resi vittime di un brutto episodio. La vicenda, avvenuta in piazzetta Palladio a Vicenza, ha visto un giovane di 23 anni e un uomo di 39 residenti in provincia, chiedere l’intervento dei carabinieri del capoluogo. I militari giunti sul luogo alle 3:45 di domenica 6 marzo hanno trovato le due persone ferite dopo una tentata rapina.

I due vicentini, stavano procedendo a piedi in direzione Corso Palladio, quando all’improvviso sono stati avvicinati da tre persone, presumibilmente stranieri, uno di loro si è avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta. All’improvviso un secondo soggetto ha colpito al volto il ventitreenne con una bottiglia mettendolo a terra, anche l’amico ha subito un’imboscata a suon di calci e pugni. Una volta bloccati e resi inoffensivi, i tre malviventi, hanno intimato ai due malcapitati di consegnare soldi e oggetti di valore in loro possesso.

Il tentativo di rapina è stato però interrotto dalle urla dei due feriti che hanno gridato aiuto richiamando l’attenzione di alcune persone presenti e facendo scappare a gambe levate i tre delinquenti. Le vittime sono state prontamente soccorse da personale medico e successivamente accompagnate presso l’ospedale San Bortolo per le medicazioni in codice verde. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dei luoghi dove è avvenuta l’aggressione.