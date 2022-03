600 ore di lavoro e 60 mila pezzi: ecco come è nata la Basilica Palladiana realizzata con i Lego

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Gattoncini sono un gruppo di vicentini appassionati di costruzioni Lego che recentemente ha realizzato una perfetta riproduzione della Basilica Palladiana, presentata ufficialmente al pubblico in Loggia Capitaniato a Vicenza l’8 dicembre scorso.

Il gruppo, il cui nome è un acronimo tra ‘gatto’ (per ricordare in tono ironico il territorio di provenienza) e ‘mattoncini’, è nato per caso da un gruppo di persone che si sono incontrate durante esposizioni di creazioni Lego ed è composto da una ventina di ragazzi, uomini e donne più o meno giovani. Nicola Fiorio, membro di questo gruppo, ha raccontato ai microfoni di Radio Eco Vicentino di come nasce l’amore per queste costruzioni: “La passione in ognuno di noi è sorta in modo diverso: c’è chi da piccolo ci giocava e in epoca più recente è ritornato a costruire, chi invece aiutando il figlio si è appassionato ed è andato alla ricerca di costruzioni più complicate”.

Ascolta “Nicola Fiorio dei Gattoncini, gli appassionati di Lego che ha riprodotto la Basilica Palladiana” su Spreaker.

Per costruire il modello della Basilica Palladiana sono stati utilizzati 60 mila pezzi, come spiega Nicola: “Nella fase di progettazione abbiamo compilato una lista con tutti i pezzi necessari alla costruzione: abbiamo utilizzato un programma al computer che esegue il calcolo in base alla scala utilizzata. La fase di progettazione è durata un mese, mentre per realizzarla ci è voluto circa un anno”.

Opere così complesse prevedono un ‘progettista’ che ha il compito di ‘pensare’ alla costruzione e di coordinare il gruppo, mentre i ‘montatori’ inseriscono i mattoncini negli appositi spazi. Si inizia delle fondamenta, per poi passare alla realizzazione della parte centrale ed infine al compimento della cupola è stata la parte più difficile, perché solamente incastrando i mattoncini in un determinato modo è stato possibile creare la curvatura necessaria.

La Basilica Palladiana è stata realizzata in scala 1:43; ha richiesto 300 ore di progettazione e 300 di realizzazione e le sue dimensioni sono 120x80x50 centimetri per un peso di 50 chili. Il team dei Gattoncini è riuscito a mettere in risalto ogni particolare della Basilica, sia interno che esterno, attraverso un lavoro certosino: “Mi viene ancora la pelle d’oca pensando a quello che ho vissuto nel ricreare questo meraviglio monumento” racconta Nicola. Per acquistare i pezzi necessari sono stai spesi più di duemila euro, solo in parte rientrati attraverso le offerte raccolta durante le mostre.

Per Nicola le costruzioni, oltre ad essere una grande passione è un modo per stimolare la fantasia: “Mi rilassa, mi aiuta a riordinare i pensieri, mattoncino dopo mattoncino. Con i Lego® non solo è possibile riprodurre un monumento – prosegue – ma può essere anche un modo per creare una sensazione, una provocazione: è una vera e propria forma d’arte”.

L’auspicio di Fiorio è che i Gattoncini possano un giorno essere riconosciuto dalla casa madre. Per questo è necessario essere un team molto numeroso e ben organizzato, per cui tutti gli appassionati che fossero interessati ad iscriversi al gruppo sono ben accolti.

Dopo essere stata esposta a Vicenza la riproduzione della Basilica Palladiana, sarà visibile il 12- 13 marzo al Model Expo Italy di Verona.

Andrea Falcone