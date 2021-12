Babbo Natale al San Bortolo, consegnati doni ai bambini della pediatria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Speranza e gioia sono elementi imprenscindibili per un Natale che si rispetti. Sentimenti che hanno provato oggi, martedì 21 dicembre, anche i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale San Bortolo. Grazie all’iniziativa promossa da Comune di Vicenza, Pro Loco Postumia, Vicenza for Children, associazione Noi per Voi di Masone (Genova) e Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, i piccoli pazienti ricoverati hanno avuto il grande piacere di vedere Babbo Natale e ricevere un dono.

All’ingresso del nosocomio, per la consegna dei doni, si sono trovati il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Maria Giuseppina Bonavina, il primario di pediatria Massimo Bellettato, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, il consigliere comunale Roberto Cattaneo, la presidente di Vicenza for Children Coralba Scarrico, i volontari del Cisom Mauro Barban, Michele Lo Verde e il presidente di Noi per Voi Giovanni Andreoli. Erano presenti anche Filomena e Laura, rispettivamente moglie e figlia di Vincenzo Licata, l’autotrasportatore vicentino che ha perso la vita nel crollo del ponte Morandi di Genova.

“Si tratta di un’iniziativa dedicata ai bambini ricoverati all’ospedale che viene proposta ogni anno e che, purtroppo, quest’anno non è stato possibile organizzare all’interno della struttura per motivi legati al Covid a tutela dei piccoli pazienti – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. È un atto di generosità in collegamento ideale con il Gaslini di Genova per dimostrare anche a loro vicinanza da parte della città”.

“Grazie a questo scambio di doni tra Vicenza e Genova vogliamo dare un segnale molto importante ad entrambe le città e, in particolare, ai piccoli pazienti dei due ospedali – ha precisato il consigliere comunale e rappresentante della pro loco Postumia Roberto Cattaneo –. Sabato scorso sono stato nel capoluogo ligure in occasione della cerimonia dedicata alle vittime del crollo del ponte Morandi, un’iniziativa che ci ha visto presenti come amministrazione e che continueremo a sostenere anche nei prossimi anni”.

L’associazione Noi per Voi di Masone, in provincia di Genova, in particolare, si distingue ogni anno per raccogliere e consegnare doni ai bambini ospedalizzati di tutta Italia, a partire dai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale Gaslini. Il gemellaggio con Vicenza e la scelta di “aiutare” Babbo Natale nelle consegne al San Bortolo attraverso l’associazione Vicenza for Children, alla quale Noi per Voi ha donato 80 pacchi natalizi, sono nati grazie al patto d’amicizia stretto con la città berica dopo il tragico evento del crollo del ponte Morandi, dove perse la vita anche il vicentino Vincenzo Licata, e la vicinanza subito dimostrata dall’amministrazione comunale alla comunità genovese.

Il Cisom, a sua volta, ha consegnato all’ospedale San Bortolo un centinaio delle oltre 4000 scatole natalizie realizzate da bambini delle scuole primarie della città e della provincia nell’ambito di un progetto che li ha visti impegnati in un laboratorio denso di significato, in cui hanno lavorato per realizzare un dono per i propri coetanei ricoverati e per le famiglie in difficoltà, raggiunte dalle associazioni di volontariato del territorio.

Un altro centinaio di scatole cariche di regali è stato infine consegnato ai rappresentanti dell’associazione Noi per Voi che si occuperanno di donarle ai piccoli ricoverati oncologici del Gaslini e alle loro famiglie, a partire da quelle più bisognose.