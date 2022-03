Blocco del traffico, dal 1° aprile stop anche in allerta verde a mezzi privati e commerciali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con la fine del mese di marzo andranno a decadere, come oramai noto, tante restrizioni imposte a causa dell’emergenza sanitaria. Dal 1° aprile si tornerà ad una graduale ripresa delle attività quotidiane e per questo motivo si teme un aumento dell’inquinamento atmosferico. In assenza di piogge c’è il rischio che aumentino le polveri sottili ai danni dei cittadini. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare il blocco della circolazione in centro storico a Vicenza e nei quartieri limitrofi, per i mezzi più inquinanti. A stabilirlo l’Accordo di Bacino Padano che in seguito alla cessazione dello stato di emergenza ha valutato di proseguire con lo stop dei mezzi rincarando la dose.

Dall’1 al 30 aprile, infatti, il blocco della circolazione dei mezzi più inquinanti sarà esteso anche ai veicoli privati e commerciali euro 4 diesel fin dal livello di allerta verde. Il transito sarà off limits per i veicoli privati M1, M2, M3: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4. Anche quelli commerciali N1, N2, N3: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 saranno banditi dalla circolazione in quanto ritenuti inquinanti. Lo stesso vale per i ciclomotori e motoveicoli non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0.

Le limitazioni ai mezzi sopracitati saranno in vigore in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.