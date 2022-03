Nuova vita per la stazione, progetto moderno con uno sguardo al centro storico (VIDEO)

Una stazione futuristica ma allo stesso tempo alla portata di ogni viaggiatore, linee moderne, spazi verdi e collegamento con il centro storico partendo da piazzale De Gasperi, passando per Viale Roma e coinvolgendo Campo Marzo. Un progetto sicuramente ambizioso ma che trova la disponibilità dell’amministrazione comunale di Vicenza per dare lustro ad una parte della città che necessita di nuova luce. La riqualificazione, presentata oggi 30 marzo, rientra nei progetti finanziati dal Pnrr.

I lavori inizieranno proprio da piazzale De Gasperi dove il primo stralcio è già stato finanziato, si procederà con la riqualificazione dell’intero comparto urbano posto tra la ferrovia ed il centro storico, interessato anche dal Progetto dell’Attraversamento AV di Vicenza (secondo lotto funzionale linea AV/AC Verona-Padova), il cui progetto preliminare è stato approvato nel 2020 e attendo solo l’esito della verifica da parte di RFI.

Nello stesso ambito si inserisce la strategia generale di RFI (Gruppo FS Italiane) volta a garantire il pieno raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo delle stazioni come hub intermodali e poli di servizi per il territorio, che a Vicenza offre l’opportunità di integrare al meglio gli interventi AV con quelli urbani, allineandoli con gli obiettivi di sostenibilità e qualità per tutti gli stakeholder. In tale contesto l’interlocuzione tra la Direzione Stazioni di RFI e l’amministrazione comunale ha portato alla condivisione di un’ipotesi progettuale in cui si prevede una riqualificazione del fabbricato viaggiatori e della piazza di accesso alla stazione.

“Grazie alla collaborazione con Rfi – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – in vista della realizzazione della linea dell’alta velocità puntiamo alla realizzazione di una stazione più funzionale, a cui pedoni e ciclisti potranno accedere in sicurezza grazie a un ampio sottopassaggio ciclopedonale”.

“Questo progetto – ha aggiunto l’assessore Matteo Celebron – risulta particolarmente attento alla mobilità sostenibile. Abbiamo infatti ottenuto un percorso ciclabile indipendente rispetto ai percorsi pedonali che collegano la città alla stazione, in modo da garantire a chi si muove in bicicletta spostamenti e interazioni più rapidi. E’ un progetto moderno di stazione che, come avviene nel nord Europa, diventa fulcro delle diverse forme di mobilità sostenibile della città”.

In particolare, sono previsti ad ovest una nuova connessione con il futuro sottopasso AV, che sarà integrato nell’atrio con una copertura vetrata per valorizzare il suo carattere storico; ad est l’apertura di un nuovo varco di connessione con i binari e la valorizzazione di un’area di attesa; nel centro verrà realizzata un’area di circolazione e di attesa dei viaggiatori più ampia, a beneficio anche del recupero di tutti gli spazi interni inutilizzati, destinandoli a funzioni connesse al viaggio, come la velostazione. L’insieme sarà valorizzato in un concept più moderno e integrato da verde, arredi e superfici tecnologiche.

Punto di contatto tra la riqualificazione dell’ambito di viale Roma e la stazione così rinnovata sarà il nuovo sottopasso ciclopedonale, sviluppato dal progetto AV/AC con accoglimento delle osservazioni espresse dal consiglio comunale di Vicenza in sede di espressione del parere sul progetto preliminare. Il progetto prevede, infine, di riportare alla luce la facciata storica della stazione progettata dall’architetto Roberto Narducci nel 1948 con un nuovo rivestimento cromatico integrato per legare i volumi rimanenti.