Boato a Laghetto: fuga di gas danneggia un centro estetico. Soccorsi sul posto

Un’esplosione ha scosso questa mattina il quartiere di Laghetto a Vicenza: il boato sarebbe stato causato da una fuga di gas in via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti.

Lo scoppio ha dilaniato un centro estetico, dove erano presenti la titolare e una cliente, per fortuna incolumi: l’origine dell’esplosione sarebbe un’attività attigua. Vigili del fuoco e polizia sono sul posto.

Notizia in aggiornamento

