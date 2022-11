Auto “vola” nel fossato a margine della strada dopo l’urto. Illeso il conducente

Se l’è cavata per sua fortuna solo con qualche graffio superficiale l’automobilista soccorso ieri poco prima di mezzogiorno lungo la strada regionale 53, in territorio di Bolzano Vicentino lungo l’arteria che collega Vicenza a Cittadella.

Lo stesso non si può dire per la vettura su cui viaggiava solo, in direzione della provincia padovana, finita nel fossato adiacente alla carreggiata dopo l’impatto con una seconda automobile. Non si conoscono nel dettaglio le cause dello scontro, con rilievi affidati ai carabinieri della stazione locale.

La carambola tra i due veicoli è avvenuta all’altezza di una stazione di servizio Eni, tra il lato destro di fiancata dell’auto finita ruote all’aria su cofano e tettuccio e la parte frontale dell’altro mezzo. Anche l’altro automobilista non avrebbe riportato conseguenze fisiche nell’incidente che, però, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Vicenza, “dirottati” sul posto da un precedente intervento ultimato nella città berica, a S, Pio X, per una centralina elettrica andata in corto circuito domenica nella prima mattinata.