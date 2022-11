Calciatrici del Vicenza al fianco dell’ex Josienne Broccoli, sarà operata negli Usa per un tumore

Una sfida ben più lunga e difficile rispetto ad un campionato di calcio, una diagnosi crudele e una vita che cambia da un giorno all’altro. La triste storia che ha improvvisamente colpito l’ex giocatrice del Vicenza calcio femminile, Josienne Broccoli, ha trovato un alleato in più, perché quando si è squadra lo si è dentro e fuori dal campo. La 33enne, il prossimo 25 novembre, verrà sottoposta a un intervento di craniotomia per rimuovere un meningioma al cervello. L’operazione sarà effettuata da un neurochirurgo di Atlanta, in Georgia dove l’ex biancorossa si trova già assieme al marito Nick.

Vista la delicata situazione le ex compagne dell’americana hanno deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere le onerose spese che un intervento di questo tipo richiede e per farlo si sono affidate alla piattaforma GoFundMe. Le donazioni hanno raggiunto la cifra di duemila euro ma l’obbiettivo delle calciatrici, e della società femminile, è quello di far arrivare il più lontano possibile l’invito ad aiutare la 33enne a sconfiggere il terribile tumore al cervello. Le ragazze allenate da Moreno Dalla Pozza, provate per la storia che ha colpito Josienne Broccoli (in foto), chiedono di sostenerla donando tramite il sito che raccoglie fondi.

“Siamo il Vicenza Calcio Femminile e stiamo organizzando questa raccolta fondi per sostenere l’intervento di chirurgia cerebrale di una nostra ex compagna di squadra: Josienne Broccoli. Fino a poco tempo fa – raccontano le ex compagne – Josienne e suo marito Nick lavoravano nella caserma americana di Vicenza. Con l’imminente necessità dell’operazione, i due hanno capito che non sarebbero più stati in grado di sostenersi a causa delle future spese mediche”.

“Josienne – proseguono – ha quindi fatto ritorno negli Stati Uniti, individuando un neurochirurgo ad Atlanta, in Georgia, in modo da farsi operare vicino alla famiglia, mentre Nick si è arruolato nell’esercito, per fornire il sostegno economico necessario. Il recupero della chirurgia cerebrale è un processo graduale che richiederà molto tempo e molte spese. L’obiettivo di questa raccolta fondi – concludono le calciatrici in una nota – è di supportare economicamente le spese mediche e il percorso post-operatorio in cui Josienne dovrà affrontare un lungo percorso riabilitativo”.