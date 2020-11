Calcio, chiesto il rinvio del derby Vicenza-Chievo. Troppi i contagi tra i biancorossi

La notizia “positiva” consiste nella negatività di tutti i calciatori del LR Vicenza reduci dall’ennesimo giro di tamponi di verifica, a 10 giorni ormai dallo scoppio del focolaio biancorosso. Quella invece in direzione opposta nel fatto che la società del clan Diesel ha deciso di presentare formale richiesta di rinvio del derby veneto di serie B, giocandosi il “bonus” previsto dalla Lega Calcio.

Previa ratifica dell’organo di governo sportivo del campionato cadetto, quindi, il match previsto per le 16 di sabato 21 novembre allo Stadio Menti sarà rinviato a data da destinarsi, finendo nel calderone degli incontri da recuperare nel futuro prossimo – e comunque entro la fine del girone di andata – causa epidemia di Covid-19.

Un’opzione che permaneva sul tavolo dei dirigenti del club di via Schio, divenuta una scelta di fatto ponderata ma inevitabile quando ci si avvicinava ormai alla vigilia dello scontro sul campo tra due nobili provinciali di diritto: il Chievo disceso dalla serie A, il Vicenza risalito dai bassifondi della serie C. Tra i 13 “pezzi” isolati in quarantena colpiti dal contagio il tecnico Mimmo Di Carlo avrebbe recuperato il solo Loris Zonta, fermo però da 10 giorni senza possibilità di allenarsi.

E con un reparto difensivo azzoppato, falciato dall’epidemia di coronavirus che attacca anche i calciatori super atleti, magari non (e per fortuna) non mettendoli al tappeto ma costringendoli a rimanere in isolamento. Niente da fare invece per l’attaccante Lamin Jallow, ancora positivo all’ultimo controllo e atteso a nuovi test fra 4 giorni. Troppo lunga a conti fatti la lista degli indisponibili ancora in attesa di riscontri di controllo sull’effettiva permanenza del coronavirus in circolo, tutti comunque in salute al massimo dopo qualche sintomo lieve. Oltre al fatto che nei giorni scorsi la squadra si è allenata a singhiozzo, in modalità individuale e a ranchi più che dimezzati.

Ora la palla, non più al centro, è stata “calciata” in lancio lungo a Roma, dove verrà presa la decisione definitiva. Di fatto, si tratterà solamente di una ratifica, essendo un diritto sancito nel protocollo precampionato quello di richiedere uno spostamento di gara in caso di emergenza. “La società LR Vicenza comunica che sono risultati negativi per la seconda volta consecutiva gli ultimi tamponi molecolari effettuati, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore – si legge in una nota sul sito ufficiale -. Non vi sono dunque nuovi casi all’interno del gruppo squadra rispetto a quanti comunicati in precedenza. Oggi il gruppo squadra è stato sottoposto a nuovo tampone, come da protocollo vigente”.