Allevatore schiacciato contro il recinto da un toro “alla carica”. Grave al San Bortolo

Le preoccupazioni di medici e familiari si sarebbero attenuate dopo aver trascorso la nottata in rianimazione, ma rimane ancora ricoverato in condizioni serie e in prognosi riservata l’allevatore 61enne di Caldogno che ieri è sfuggito per un soffio alle “ire” di uno dei suoi tori d’allevamento. L’episodio di è verificato nelle campagne che delimitano i territori tra le frazioni di Cresole e Rettorgole.

Va subito specificato che l’uomo, titolare di un’azienda agricola del posto, non è stato incornato dall’animale – altrimenti le sue condizioni di salute non lascerebbero trasparire un cauto ottimismo – ma sarebbe stato spinto con veemenza e senza possibilità di opporsi contro una palizzata, rimanendo schiacciato dalla mole del toro.

La “carica” del corpulento animale d’allevamento sarebbe stata causata dalla presenza del 61enne all’interno del box per le quotidiane pulizie dello spazio dedicato al riposo. Erano circa le 18 di ieri, quando M.T. è stato sorpreso e travolto dal toro sul suo terreno di via Summano. Probabilmente vistosi minacciato, quest’ultimo potrebbe aver istintivamente reagito con violenza, o forse non ha riconosciuto il suo padrone in quel momento considerandolo una sorta di invasore, assalendolo e rischiando di ucciderlo.

Decisivo l’intervento di una sorella, presente a pochi metri di distanza, abile a mettere in sicurezza il familiare e rinchiudere il toro in luogo sicuro. I soccorsi partiti dal San Bortolo di Vicenza sono partiti e rientrati in codice rosso di massima gravità, non conoscendo le reali condizioni dell’allevatore nè le conseguenze pericolose della sindrome da schiacciamento al torace e alla parte superiore dell’addome riportate nell’episodio. Non trattandosi, questo è facile intuirlo, di un intervento per così dire ordinario, nemmeno per i soccorritori del Suem che hanno quindi agito con estrema delicatezza e prudenza, dopo che l’animale era stato preso in consegna dai familiari del ferito.

Salvo complicazioni, M.T. potrà riprendersi gradualmente e smaltire il grosso spavento nei prossimi giorni, facendo ritorno a Caldogno e alle sue attività quotidiane. Anche se ci vorrà qualche giorno di pazienza con ogni probabilità. Ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, giunti sul posto già nella serata di ieri, il compito di verificare se si sia trattato di un evento da classificare come accidentale o se vi siano state delle lacune in termini di misure di sicurezza, in collaborazione con i carabinieri della tenenza di Dueville.