Malore durante la passeggiata nei pressi delle “risorgive” di Novoledo. Muore 70enne

La passeggiata tra amici per sfruttare all’aria aperta la giornata di sole primaverile sfocia in un giorno di Pasquetta drammatico per una famiglia di Calvene, che piange la morte improvvisa di un pensionato di 70enne residente in paese, deceduto per probabile attacco cardiaco nel territorio delle risorgive del Bacchiglione tra i comuni di Villaverla e Caldogno.

Il malore rivelatosi letale ha tolto la vita all’uomo, che stava camminando in compagnia di altre persone intorno al bacino di laminazione costruito una decina di anni fa, tra i campi e il corso del torrente Timonchio.

L’allarme con richiesta di soccorsi immediati è stato lanciato al 118 intorno alle 10.30 di oggi, dopo che il 70enne calvenese ha accusato una fitta di dolore accasciandosi al suolo. Senza più riprendersi. Sul posto è giunta un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del Suem di Vicenza ma, nonostante le manovre di rianimazione operate a lungo, la morte dell’uomo è sopraggiunta in pochi minuti, rendendo vano ogni tentativo.

Il nome della vittima del probabile malore sarà resa nota nelle prossime ore, solo dopo la certezza l’avvenuta comunicazione ai parenti non presenti al momento della disgrazia. I carabinieri della compagnia di Thiene sono stati chiamati a Novoledo, in via Bosco poco distante dal ranch e maneggio di Novoledo, per raccogliere le testimonianze di presenti e informare la Procura di Vicenza di quanto avvenuto. Le prime informazioni fornite dai soccorritori lasciano intendere si tratti di una morte per cause naturali.