Cane abbandonato sul terrazzo rischia la morte, rintracciato e multato il proprietario

Sole, temperature alte e afa stanno colpendo in questi giorni tutta la penisola e non è da meno Vicenza con l’invito alle persone anziane e più sofferenti a non muoversi nelle ore centrali della giornata. Il gran caldo, però, non mette a rischio solo la nostra salute ma anche quella degli animali domestici. Propio in soccorso di un cane di razza shiba è giunta una telefonata alla polizia locale, da parte di una cittadina preoccupata per la lunga permanenza dell’animale in un piccolo terrazzino completamente esposto al sole.

L’episodio è accaduto in un condominio di via Bedin, una volta giunti sul posto, gli agenti hanno constatato lo stato di abbandono dell’animale che era steso sul pavimento e non reagiva ai richiami. Era in evidente stato di sofferenza e dopo aver suonato il campanello, senza ricevere risposta, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’affidatario, una volta rientrato nell’abitazione ha prestato le prime cure al cane. Sembra che la bestiola fosse sul terrazzo da più di un giorno e, per questo motivo, è scattata una sanzione amministrativa di 150 euro prevista per la violazione del regolamento comunale per la disciplina ed il benessere degli animali che vieta di tenerli stabilmente in terrazze o balconi senza riparo, in mancanza di un accesso all’abitazione.