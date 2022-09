Capriolo investito e ucciso in aperta campagna a Casale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’oasi naturalistica di Casale “piange” la perdita di uno degli abitanti della colonia faunistica locale in seguito all’investimento di capriolo adulto, urtato e ucciso ieri mattina da un’autovettura in transito lungo la strada principale che attraversa la località periferica rispetto al centro città di Vicenza.

La segnalazione dell’incidente è stata inoltrata alla Questura alle 9.30 di martedì, da parte del conducente – P.F. le sue iniziali, vicentino residente nei paraggi -, dichiarando di non aver potuto evitare l’impatto per l’attraverso improvviso dell’animale selvatico, balzato in strada dal terreno di campagna adiacente.

A a giungere in pochi minuti sul luogo dell’investimento accidentale sono stati i poliziotti di una Volante che si trovava già in zona, per poi attivare la polizia forestale competente in materia per i rilievi. E’ stato subito chiaro che per il malcapitato capriolo adulto non ci fosse nulla da fare, morto sul colpo per l’impatto violento sul veicolo in transito. La persona al volante è rimasta scossa ma non avrebbe riportato conseguenze fisiche nello scontro.

“Non è la prima volta che in questa zona si sono verificati incidenti stradali nei quali sono rimasti coinvolti automobilisti ed animali selvatici – fa sapere la Questura all’indomani -. La zona di Casale, infatti, è rinomata anche per la presenza dell’oasi naturalistica ospitante numerose specie animali, anche rare, di questi tempi in transito durante la migrazione autunnale, divenendo un forte richiamo per tutti gli ungulati. Proprio per la frequente presenza di questi ultimi si consiglia agli automobilisti di percorrerla con molta cautela”.