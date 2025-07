Carico di un tir sull’asfalto in A4, code di 10 km tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inizia come peggio non poteva la calda settimana centrale del mese di luglio sul piano della viabilità, con code che raggiungono i 10 chilometri in direzione Milano all’altezza di Vicenza Ovest e fino allo svincolo A4 di Montecchio Maggiore e al raccordo con la Spv.

Il tutto, a quanto emerge dalle segnalazioni degli automobilisti “paralizzati” nelle file sulle tre corsie, a causa dell’intervento in corso in prima mattina per la rimozione del carico di un camion che trasportava materiale ferroso, finito sull’asfalto per cause ignote.

L’inconveniente intorno alle 7 e mezza di lunedì mattina 14 luglio, con immediatamente interessati i mezzi del personale ausiliario dell’autostrada A4 Brescia Padova, la polizia stradale e pare anche i vigili del fuoco accorsi a supporto delle operazioni di sgombro del manto autostradale. Non risultano soggetti feriti, la problematica è riferita alla circolazione veicolare di automobili e veicoli di lavoro diretti verso Verona.

Il “blocco” del traffico sull’arteria a pedaggio ha avuto come conseguenza diretto l’uscita di centinaia di mezzi che si sono riversati sulla via viabilità cittadina di Vicenza Ovest, con tangenziale e strada regionale invasi, provocando inevitabili rallentamenti. A complicare il traffico sull’A4, inoltre, la presenza di un cantiere di lavori in corso nelle vicinanze dello svincolo di Soave.

