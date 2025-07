Alpino cade tra le pietre e sbatte la testa durante la Commemorazione sul Monte Ortigara

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Triplice intervento del personale del Soccorso Alpino di Asiago, domenica, nel corso della annuale Commemorazione sul Monte Ortigara, teatro di sanguinosi scontri bellici nel corso della Grande Guerra 1915-1918 e luogo sacro agli Alpini.

Un malore, per fortuna solo lieve, un morso di un cane e, infine, un infortunio piuttosto serio patito da un 68enne alpino altopianese di fatto hanno caratterizzato la vigilanza e il pronto intervento richiesti ai volontari del Cnsas. Tutto questo nel corso della celebrazione solenne a quota 2 mila metri, intorno al monumento noto come la Colonna Mozza, svoltasi comunque regolarmente sul confine di montagna alpina tra Veneto e Trentino.

Nel corso della mattinata gli interventi in supporto alla persona sorpresa da un malessere improvviso, pare senza effetti gravi, e in seguito per medicare uno tra i presenti incappato nel morso di un cane. Non si conoscono ulteriori dettagli su questi due fatti marginali. Più apprensione tra la la gente ha suscitato invece, intorno alle 14, l’intervento di soccorso di un 68enne di Roana, inciampato tra i sassi e l’erba, cadendo al suolo in una scarpata di alcuni metri e sbattendo volto e testa sulle rocce.

L’infortunato è stato subito preso in carico dal medico parte integrante del team di Soccorso Alpino e dal personale sanitario messo a disposizione dall’ Associazione Nazionale Alpini, in attesa dei richiesti aiuti via cielo attraverso l’eliambulanza del 118. Un velivolo è infatti giunto sul monte, luogo impervio, dalla base di Trento, inviato dall’ospedale Santa Chiara, con affidamento del pensionato infortunatosi all’équipe medica. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni effettive, dopo la conferma che vittima della caduta ha riportato traumi cranico facciali ma la moglie via social ha scongiurato rischi per la vita dell’altopianese.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.