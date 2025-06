Centinaia di luci per Gaza a Monte Berico – Fotogallery

Centinaia di perrsone ieri sera, martedì 3 giugno, hanno illuminato Monte Berico a Vicenza nel corso della veglia di Pentecoste “Una luce per Gaza“, per chiedere la pace in Medio Oriente – con lo stop ai bombardamenti e l’apertura di corridoi umanitari -.

L’iniziativa era promossa dall’Azione Cattolica, dalla Diocesi e dal Comune di Vicenza.

Simbolico il luogo scelto per l’evento, con l’invito del vescovo Giuliano Brugnotto a guardare oltre i confini della città. La balaustra di piazzale della Vittoria ha accolto infatti le migliaia di luci accese per rimettere l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alla tragedia di Gaza. Fra gli altri, era presente, insieme al vescovo Giuliano, anche il vescovo emerito Beniamino Pizziol.

1 di 10



L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.