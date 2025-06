“Coca” nascosta in magazzino per quasi 50 mila euro di possibile rendita. Un arresto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A finire in manette di recente è stato uno spacciatore che per il momento rimane “ignoto”, del quale per ora non sono state diffuse indicazioni di carattere personale, ma almeno sono stati sottratti 650 grammi di cocaina dal mercato dello spaccio della polvere bianca nel Vicentino.

A darne notizia è il comando provinciale dei Carabinieri, che rende noto l’esito dell’azione dei militari della compagnia di Thiene. Oltre al sequestro dello stupefacente, che poteva fruttare allo smercio al dettaglio una cifra indicativa vicina ai 50 mila euro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, all’atto dello scambio della merce illecita con un acquirente.

L’importante operazione antidroga condotta dai militari dell’Arma in forza alla sede thienese ha portato all’arresto di un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine. Le manette ai polsi dell’uomo, di cui non si conoscono residenza, nazionalità, provenienza ed età per il momento, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, ritrovando il “grosso” della cocaina da lui detenuta nel corso di una perquisizione in un magazzino in sua disponibilità. Il trafficante di sostanze vietate, di origini straniere non specificate, è stato colto in fallo mentre vendeva una dose di cocaina, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio.

La svolta è arrivata con la perquisizione dell’attività commerciale dell’arrestato. Nascosti in una stanza, i militari hanno rinvenuto oltre 650 grammi di cocaina, confezionati in due panetti, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale utile per la preparazione delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arrestato risulta tutt’ora detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

La notizia è in aggiornamento

