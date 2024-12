Consorzi di bonifica, oggi al voto: la risorsa acqua non è più una questione solo agricola

Si vota oggi, domenica 15 dicembre, in tutto il Veneto per il rinnovo delle cariche sociali dei Consorzi di Bonifica: dalle ore 8 alle 20 ben 1,8 milioni di veneti avranno l’opportunità di esprimere la propria scelta per il rinnovo delle assemblee consortili, enti che hanno un ruolo cruciale sia nella gestione di un bene prezioso e comune come l’acqua che in chiave di tutela dei territori dai rischi idrogeologica.

Se, infatti, fino a una decina di anni fa si trattava di una elezione che interessava prettamente il mondo agricolo, negli ultimi anni gli investimenti legati a questo enti hanno attirato l’interesse di qualche partito, la Lega in particolare, che anche in questa tornata ha quindi presentato sue liste a fianco di quelle tradizionali del mondo agricolo. Ma la vera novità di questa elezione è però la presenza di liste esterne a questi due ambiti, che rappresentano un mondo civico fatto di persone competenti.

I Consorzi di bonifica rappresentano infatti un vero e proprio presidio pubblico nel territorio a tutela di risorse naturali, suolo ed acqua, sempre in emergenza tra alluvioni e siccità, di cui non solo l’agricoltura subisce le più gravi conseguenze, ma l’intera collettività.

Chi e come si vota

Hanno diritto di voto tutti i proprietari di terreni e fabbricati, iscritti al catasto consortile e obbligati al pagamento della quota: questi hanno ricevuto la lettera dal loro Consorzio con indicazione del seggio che sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20.

Sono tre nel Vicentino questi enti pubblici chiamati ad eleggere i loro rappresentanti: Alta Pianura Veneta, Brenta e Adige Euganeo (che riguarda alcuni comuni del Basso Vicentino). Ogni elettore può esprimere tre preferenze e gli avanti diritto sono divisi in tre fasce in base al valore della quota pagata annualmente: per ogni fascia è prevista una scheda elettorale di colore diverso, con candidati diversi.

In tutti e tre i consorzi afferenti al Vicentino è presente una lista unitaria che raggruppa le associazioni di cstegoria: Coldiretti, Confagritolura e Cia. Nel caso del consorzio Brenta (per un territorio di 30 comuni) è poi presente anche una lista della Lega e una civica, guidata dall’ex dirigente di Veneto Agricoltura ed esperto Giustino Mezzalira. Nelle elezioni del consorzio Adige Euganeo, (9 i comuni vicentini) è presente una lista che raccoglie esponenti dei comitati ambientalisti e del mondo cattolico. Per le elezioni del consorzio Alta Pianura Veneta quella delle organizzazioni agricole è l’unica lista in campo: 18 su 33 i candidati vicentini.