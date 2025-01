Coppia si ferma a discutere in A31 in una piazzola di sosta: lei accoltella il marito 21enne

I contorni di una vicenda personale tra due giovani americani che vivono in Veneto, sfociata in fatto di cronaca nella notte tra sabato e domenica, non so ancora chiari. Ma sarebbe ormai assodato che a infliggere una coltellata a un giovane di 21 anni sia stata la ragazza – i due sono moglie e marito -, e che lei stessa abbia poi chiamato i soccorsi dall’autostrada A31 Valdastico Sud.

Un’aggressione con lama che sarebbe giunta al culmine di una pesante lite a parole, in uno scatto rabbioso, salvo poi pentirsene e prodigarsi per soccorrere il giovane sanguinante. Per quando noto, come riporta un servizio sul Giornale di Vicenza odierno, sono stati interpellati i Carabinieri della Setaf di Vicenza e il presidio militare di Camp Ederle in città.

Il 21enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Bortolo per la ferita con sanguinamento patita all’altezza dell’addome. I soccorsi del Suem 118 hanno raccolto la persona ferita lungo l’arteria a pedaggio, in una piazzola di sosta nei pressi del casello di Albettone. Le sue condizioni non sarebbero così gravi da far temere per la sua vita. La ferita sarebbe stata inflitta di “taglio”, dunque senza che la lama penetrasse in profondità sottopelle. L’emorragia in questi casi viene tamponata e fermata suturando i lembi con i punti, per favorirne la cicatrizzazione: salvo complicazioni e possibili infezioni, il ragazzo statunitense si avvierà alla guarigione.

La giovane donna sarà interrogata di nuovo nei prossimi giorni dopo un primo passaggio già avvenuto nell’immediatezza dei fatti, per ricostruire i dettagli dell’accaduto e valutare la sua posizione sul piano giudiziale penale: la donna potrebbe venire a breve accusata di tentato omicidio o lesioni personali gravi. Ma potrebbe anche aver agito per legittima difesa, nel caso si fosse sentita minacciata: la vicenda rimane da appurare. Allo stesso modo sarà sentito anche il giovane cittadino straniero vittima dell’accoltellamento, per sua fortuna viene da dire, per esprimere la propria versione dei fatti.

La provenienza precisa e i dati personali dei due protagonisti del fatto di cronaca risultano protetti da garanzia di riservatezza, per ora, e non è stato diffuso alcun comunicato stampa in merito.