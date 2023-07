Imbrattamento della Basilica Palladiana: sono stati due militari Usa, rischiano fino a 2 anni di carcere

Sono stati individuate le due persone che una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica, hanno imbrattato la colonna della Basilica palladiana di Vicenza, all’angolo tra piazza dei Signori e piazzetta Palladio. Si tratta di due persone di giovani maschi di nazionalità americana in servizio alla caserma Del Din: A.J. Jr. di 29 anni e B.M.E. di 23 anni.

L’annuncio è stato dato oggi in piazza dei Signori dal sindaco Giacomo Possamai con la vicecomandante della Polizia locale Nives Pillan.

“Voglio prima di tutto ringraziare la polizia locale e il nucleo dei carabinieri della Setaf che sono riusciti ad individuare i due responsabili dell’imbrattamento della colonna della Basilica. Un gesto vile e grave che abbiamo condannato fin da subito – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -. In pochi giorni siamo riusciti a risalire ai responsabili, due miliari della base americana Del Din che ieri hanno ammesso di essere stati presenti qui in piazza e di essere stati gli autori del deplorevole gesto, in particolare uno dei due, e pertanto colpevoli del reato penale. Chiederemo, inoltre, di risarcire la città attraverso attività le cui modalità verranno definite assieme alla base americana”.

Gli agenti del comando della polizia locale e i carabinieri del nucleo Setaf di Vicenza, venerdì 28 luglio sono riusciti così ad identificare le due persone che domenica 23 luglio alle 2.19 hanno utilizzato vernice di colore rosso sul Monumento nazionale di piazza dei Signori, uno dei siti più visitati della città, e la terza che li accompagnava.

Dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali e da quelle fornite dagli esercenti di alcuni pubblici esercizi che immediatamente hanno messo a disposizione le riprese video delle loro attività, è stato possibile riconoscere i volti dei tre soggetti che da piazza Matteotti hanno raggiunto piazza dei Signori.

1 di 4

Poiché alcuni dettagli hanno fatto presumere che si trattasse di cittadini americani in servizio all’U.S. Army Setaf-Af, gli agenti della polizia locale si sono rivolti ai carabinieri del Nucleo Setaf chiedendo di visionare le immagini delle telecamere delle caserme statunitensi della città. I fotogrammi hanno rivelato che i tre uomini alle 2.55 sono scesi da un’auto all’ingresso della caserma Del Din: con la collaborazione dell’U.S. Department of Army criminal Investigation Division, è stato poi possibile risalire alla loro identità.

Ieri, venerdì 28 luglio, nel pomeriggio, i due uomini, che in un fotogramma si vedono davanti alla colonna della Basilica, uno intento ad imbrattare la colonna, l’altro distanziato di qualche metro (foto allegata), in servizio al Del Din, sono stati accompagnati negli uffici dei Carabinieri Setaf assieme al personale della caserma americana. Qui, alla presenza degli agenti della Polizia locale che hanno condotto le indagini, l’autore del danno ha confessato, dopo un’iniziale resistenza.

Sono stati, quindi, denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di imbrattamento di beni culturali. La vernice rossa utilizzata per l’imbrattamento, ancora in possesso di A.J. Jr., è stata sequestrata.

In base all’articolo 110-518 Duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” è prevista la reclusione dai 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.500 a 10.000 euro. La pena verrà stabilita dal giudice.