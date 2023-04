Coppia vicentina travolta da un’auto in Sicilia mentre cammina sul marciapiede

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una coppia di anziani vicentini in vacanza in Sicilia è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Carlentini, in provincia di Siracusa. Secondo quanto riportano i media locali, l’incidente si è verificato ieri, 18 aprile, intorno alle 13 nel quartiere Santuzzi, a Carlentini nord.

Marito e moglie sono stati travolti da un’auto, una Opel Mokka guidata da una donna di 57 anni del posto, piombata fra i pedoni. Sono in corso le indagini per capire come mai la vettura sia andata fuori controllo colpendo ben tre passanti. Oltre alla coppia residente a Vicenza, è rimasta infatti ferita anche la cognata che era con loro: tutti e tre stavano camminando sul marciapiede e stavano rientrando a casa.

Sul posto è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza e tutti e tre i feriti sono ricoverati in ospedale: il marito si trova all’ospedale Cannizzaro di Catania, la moglie è invece al San Marco, sempre a Catania, mentre infine la cognata è ricoverata nell’ospedale di Lentini (Siracusa). Soccorsa in pronto soccorso anche la guidatrice dell’auto. Almeno una delle tre persone ferite sarebbe grave: si presume il marito, ricoverato nella più attrezzata Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, riferimento regionale per l’emergenza-urgenza e sede di strutture di alta specializzazione.

Le notizia sono frammentarie: secondo Il Giornale di Sicilia i tre feriti avrebbero riportato traumi in varie parti del corpo e sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto anche il comandante del vigili urbani di Carlentini gli agenti di polizia municipale.