Cade con il trattore in acqua, morto dipendente comunale (VIDEO)

Tragico incidente sul lavoro per un dipendente del comune di Costabissara. L’uomo, residente a Vicenza aveva 64 anni ed era prossimo alla pensione, lascia la moglie e una figlia. Il tragico episodio è avvenuto alle 12.20 in via Martiri della Libertà, l’operaio stava eseguendo la manutenzione dell’area verde a bordo di una roggia. Improvvisamente il trattorino su cui stava lavorando è scivolato finendo nel ruscello, non lasciando scampo allo sfortunato operatore.

Ad accorgersi del mezzo in acqua è stato un automobilista in transito proprio in quel momento, è scattato subito l’allarme con la chiamata in comune. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti gli agenti della polizia locale, subito dopo è giunto anche il Suem con il personale sanitario, ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato, però, vano. Il medico ha dichiarato la morte del dipendente comunale. Per il recupero del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato circa un’ora e mezza per terminare le operazioni. In questo momento sono ancora presenti nel luogo della tragedia gli agenti assieme allo Spisal per i rilievi del caso.

Raggiunto telefonicamente il sindaco di Costabissara, Giovanni Maria Forte a stento è riuscito a trattenere le lacrime e si è detto “profondamente addolorato per la scomparsa di un collaboratore che conoscevo da anni e da cui è nato un legame profondo, i rapporti umani instaurati con lui andavano ben oltre il lavoro. E’ sempre stato ligio al dovere e seppur avesse avuto una vita difficile alle spalle non è mai mancato nell’impegno e ci metteva passione in tutto ciò che faceva, la nostra comunità oggi piange per la sua scomparsa “.