Serie B: Stefano Rosso non ci sta e replica alle dichiarazioni post L.R. Vicenza-Lecce

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quattro giorni dopo, la sfida L.R. Vicenza-Lecce non sembra ancora conclusa. E’ un susseguirsi di dichiarazioni e polemiche che intendono gettare fango sugli episodi avvenuti durante il match disputato lo scorso sabato 30 aprile allo stadio Menti. Il petardo lanciato dalla tribuna ospite è stato oggetto di molteplici versioni, alcune delle quali alquanto fantasiose. A gettare benzina sul fuoco, all’indomani della partita, fu proprio Pantaleo Corvino, Direttore Generale del Lecce che dichiarò: “il tifoso ha sbagliato ma anche il portiere. Speculare oltremisura su un petardo caduto fuori dal terreno di gioco, molto vicino a calciatori che hanno avuto una minima reazione, rispetto a lui, molto più lontano da questi, vuol dire alterare una gara che vedeva il Lecce padrone del campo vincere meritatamente ”.

Insomma, secondo il responsabile dell’area tecnica salentina, la colpa va addossata al portiere Nikita Contini che, ad onor della cronaca, è stato trasportato al pronto soccorso subito dopo l’episodio e ad oggi si sta ancora allenando a parte in attesa del pieno recupero. Nessuna presa di posizione nei confronti di alcuni pseudo tifosi che hanno rischiato di compromettere l’intero campionato giallorosso. Il Giudice Sportivo ha usato il guanto di velluto comminando la sola sanzione di 10 mila euro al Lecce senza applicare altre possibili penalizzazioni come punti in classifica o chiusura degli spalti per la prossima gara, ultima di campionato e decisiva per la promozione in serie A.

Dopo varie illazioni è intervenuto anche il Presidente del L.R. Vicenza, Stefano Rosso, che ha voluto ribadire che i fatti accaduti sono estranei ai tifosi biancorossi. Queste le sue parole: “In merito alla gara LR Vicenza-Lecce, non posso che rilevare che negli ultimi tre giorni si siano alzati eccessivamente i toni, con polemiche e teorie di ogni tipo. Personalmente, ho molta stima del Presidente Sticchi Damiani e dell’Unione Sportiva Lecce, società organizzata che negli ultimi anni, con la sua guida, ha avuto il merito di raggiugere traguardi importanti. Tuttavia non ritengo corrette le dichiarazioni rilasciate in questi ultimi giorni, da un membro della sua dirigenza. Sono diffamatorie e non ne vedo né il motivo, né lo scopo, se non forse quello di strumentalizzare l’opinione pubblica e le istituzioni”.

“Vorrei però chiudere in maniera definitiva questa sterile polemica con spirito costruttivo -conclude il Presidente Rosso-, chiedendo a tutti di focalizzare l’attenzione sulle fondamentali partite di venerdì prossimo. Entrambi ci giochiamo traguardi importanti ed è altrettanto importante poterlo fare con i nostri tifosi al seguito.

Auguro quindi all’U.S. Lecce di raggiungere l’obiettivo prefissato”