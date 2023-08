Esplosione in un’abitazione per una fuga di gas: gravissima la titolare di Rossella Boutique

Drammatica esplosione, probabilmente per una fuga di gas, intorno alle 15,30 a Motta di Costabissara, lungo la strada provinciale 46 “Pasubio”, all’altezza del civico 114, che corrisponde all’edificio che ospita Rossella Boutique, noto store di abbigliamento gestito da Rosella Zocche.

La donna abita al piano superiore e proprio nella sua abitazione è avvenuto la deflagrazione, che l’ha colpita in pieno, provocandole gravissime ustioni.

A soccorrere Rossella Zocche è stata la figlia, che si trovava in un’altra stanza: l’ha portata in salvo in strada, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco da Vicenza e da Schio con dodici operatori, due autopompe, due autobotti e l’autoscala. Hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem intervenuto anche con l’auto medica, stabilizzata e trasferita d’urgenza in ospedale a Vicenza, dove è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. Sono ora in corso le operazioni di sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, presente anche il funzionario di guardia, per determinare le cause dell’esplosione. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri per le indagini del caso.

