Putin, paramilitari dovranno giurare fedeltà allo Stato. L’Ucraina avanza lungo il fronte meridionale

Gli investigatori russi hanno confermato la morte del pilota dell’aereo che si è schiantato l’altroieri sul quale presumibilmente viaggiava il capo della Wagner, Evgeny Prigozhin. Lo scrive il Guardian citando una fonte informata. Tuttavia manca ancora la conferma della corrispondenza genetica del pilota.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dichiara che è una assoluta menzogna che il presidente Putin abbia ordinato l’uccisione di Prigozhin. Il Pentagono esclude che sia stato abbattuto da un missile, mentre il New York Times parla di una bomba a bordo. “L’ex leader della Wagner era un uomo dal destino difficile, ma di talento”, ha invece detto il presidente russo, garantendo un’inchiesta esaustiva sullo schianto del jet del suo nemico numero uno.



Il presidente bielorusso Lukashenko rende noto che il nucleo della Wagner resta in Bielorussia e ha precisato che nel Paese resterà una buona parte dei membri del gruppo paramilitare russo, ossia circa 10mila uomini. “Una parte sono andati in vacanza, altri hanno deciso di vivere ai margini ma tra pochi giorni tutti saranno qui, fino a 10mila persone, anche se adesso non c’è bisogno di tenerli qui”, ha sottolineato Lukashenko.

Il presidente russo Putin ha oggi firmato un decreto che impone anche ai volontari che si arruolano in formazioni paramilitari – come la Wagner – di prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Il decreto indica che devono prestare giuramento davanti alla bandiera russa le persone appartenenti alle unità volontarie che contribuiscono all’adempimento dei compiti assegnati alle forze armate, alle formazioni militari e altri organismi previsti dalla legge federale sulla difesa, e tutte le altre persone coinvolte nell’attuazione delle misure di difesa territoriale.

La controffensiva dell’Ucraina dà risultati nella fase cruciale della guerra con la Russia. Crescono i segnali che le forze di Kiev possano essere penetrate nella prima linea di difesa russa lungo il fronte meridionale, nella regione di Zaporizhzhia, e stiano procedendo in direzione della città strategica di Tokmak. Lo afferma la Cnn sulla base delle ultime news fornite dallo stato maggiore ucraino, secondo il quale ci sarebbero stati ulteriori successi in due aree: verso il villaggio di Novoprokopivka e più a est in direzione di un altro piccolo insediamento, Ocheretuvate.