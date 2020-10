Covid-19: 111 i ricoverati nel vicentino, erano 73 venerdì scorso. 190 i contagi in 24 ore

Balzo di contagi da Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore: ben 1.422 in più rispetto a ieri (quando erano stati 490). Lo conferma il bollettino quotidiano dell’Azienda Zero, delle 8 di questa mattina. Il totale dei soggetti attualmente positivi è di 11.433. Sull’escalation dei casi pesa – per ammissione della Regione stessa – il flusso delle microbiologie della provincia di Venezia, che risale al 15 ottobre e che oggi gli informatici hanno aggiornato a seguito delle modifiche al sistema introdotte nelle ultime due settimane. Da venerdì scorso, l’aumento dei contagi è di oltre l’11,6% (era stato del 12,3% la settimana precedente).

Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Nella nostra regione oggi le persone in isolamento fiduciario sono 13.619 persone (+434 nelle ultime 24 ore): del totale, 5.356 sono positivi e 7.331 i loro contatti. Calano leggermente i numeri delle persone positive al virus ricoverate negli ospedali veneti: sono complessivamente 627, delle quali 524 nei reparti ordinari (-13), 66 in terapia intensiva (in aumento di +5), mentre sono 37 i ricoverati negli ospedali di comunità (20 dei quali negativizzati). Il trend della pressione sugli ospedali da venerdì ad oggi fa segnare un aumento dei ricoveri del 31,1% (la settimana scorsa era stato del 42,5%), mentre nelle terapie intensive da venerdì ad oggi si registra un aumento del 29,8% (la settimana scorsa aveva registrato un +56,6%).

La situazione nel vicentino

Il bollettino regionale segnala un aumento di 190 casi di positività nelle ultime 24 ore in provincia di Vicenza (complessivamente dall’inizio dell’epidemia i casi sono stati 5.576). Gli attualmente positivi salgono da 1.664 a 1.821 (+157), mentre sono 1.637 le persone in isolamento a domicilio. Si registrano anche 5 nuovi decessi di persone positive, per un totale di 418 vittime fra ospedali e Rsa. Negli ospedali salgono a 111 le persone ricoverate (erano 73 venerdì scorso): 105 in area non critica (45 a Vicenza, 34 a Santorso, 12 a Noventa e 14 a Valdagno), mentre sono 5 quelli in terapia intensiva (3 a Vicenza, 2 a Santorso) e infine c’è una persona ricoverata anche nell’ospedale di comunità di Marostica.