Covid: contagi in netto calo, ma da inizio 2022 nel Vicentino più di 250 morti

Anche in Veneto scende il numero dei contagi. Il bollettino di oggi riferisce di 4.593 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.313.849 dall’inizio della pandemia. Il numero dei contagiati di ieri 22 febbraio è nettamente inferiore rispetto a poco più di un mese fa, quando al 18 gennaio i nuovi positivi in 24 ore erano ben 25.166 (dato più alto rilevato). Al momento negli ospedali ci sono 1.189 persone in area medica e 101 in terapia intensiva, con una curva in flessione netta se si confrontano i numeri con quelli di un mese fa che segnavano 1.806 ricoveri in area medica e 204 nelle terapie intensive della Regione (quindi dimezzate). Dal 1° gennaio 2022 risultano 1.394 le persone morte a causa dell’epidemia da Sars-Cov2 (al 31 dicembre 2021 erano 12.383 e oggi sono 13.777).

Trend simile anche per quanto riguarda il Vicentino, dove ad oggi i nuovi casi sono 712 rispetto ai 4.593 del 20 gennaio (che portavano Vicenza ad essere una delle province più colpite). Con riferimento ai decessi, invece, tra Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica il bollettino regionale segna quattro nuovi morti nelle ultime 24 ore. Nel territorio provinciale dall’inizio del 2022 ad oggi sono decedute ben 253 persone, la maggior parte delle quali tra i 40 e i 70 anni (su un totale di 2.508) e non vaccinate. Nell’Ulss 7 Pedemontana in meno di due mesi si registrano 92 morti, su un numero complessivo di 654 (al 31 dicembre erano 562).