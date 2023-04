Crolla una scala durante la cerimonia di fine Ramadan: cinque feriti

Una scala interna è crollata questa mattina nel centro culturale islamico Etawba di Vicenza, in via Vecchia Ferriera (zona Ponte Alto), dove diverse centinaia di fedeli di religione musulmana erano riuniti per le celebrazioni religiose dell’Eid Mubarak, legate all’importante momento della fine del Ramadan, avvenuto ieri.

Secondo le prime notizie tutto è successo intorno alle 7,30. Durante il deflusso una delle due scale semicircolari di metallo si è piegata a metà nel punto di giuntura, facendo precipitare a terra le persone che vi erano sopra. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno fatto evacuare del tutto la struttura, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 accorsi con più ambulanze e l’automedica.

I quattro feriti più gravi, di cui due in codice giallo di media gravità e due in codice verde, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Una quinta persona, un ragazzo, è stato portato in pronto soccorso direttamente dal padre con una lieve ferita a una caviglia.

I tecnici dei vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto con più funzionari, guidati dall’ingegner Leonardo Rubello, e stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause dell’incidente. Sul posto anche la polizia di stato e quella locale. L’intervento è ancora in corso e due con codice verde.