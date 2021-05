“Sportello” di eroina bloccato nel capoluogo. Un 25enne denunciato per spaccio

È stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 25enne di origini straniere fermato ieri pomeriggio a Vicenza, in via Gorizia, dall’unità Nos e dalle pattuglie Antidegrado della polizia locale. Subito aver ceduto dopo aver ceduto, per pochi euro, una minidose di 0,22 grammi di eroina a un acquirente vicentino di 30 anni, che è stato segnalato alla Prefettura per consumo di droga.

Una volta perquisito nella via prossima a Campo Marzo, il pusher è stato trovato in possesso di altre 11 dosi di eroina, per un peso complessivo di 1,72 grammi, che teneva nascoste all’interno della mascherina in stoffa di protezione delle vie respiratorie

I movimenti sospetto di compratore e spacciatore erano stati notati mercoledì nei monitor visionati dalla polizia locale in tempo reale, in particolare lungo la Roggia Seriola. Quanto bastava per far ricorso corso alla perquisizione una volta inviata una pattuglia sul posto, seguendo lo spostamento della coppia in via Gorizia, dove evidentemente si credeva lontana da occhi (elettronici) indiscreti. In tasca al 25enne africano è stata trovata anche una porzione di marijuana, di poco più di un grammo, contenuta nei pantaloni.

Inoltre, il neodenunciato – O.K. le sue iniziali – deteneva diverse banconote in piccola taglia per 370 euro in contanti di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. Denaro “sporco” che viene considerato come probabile provento della distribuzione di sostanza illecita potenzialmente mortale. La droga e il denaro sono stati sequestrati dopo che il pusher, vistosi alle strette, ha tentato di fuggire a gambe levate verso Campo Marzo, bloccato nel suo intento da una pattuglia antidegrado in borghese.

Del giorno precedente era invece la notizia dell’arresto, convalidato dal Pubblico Ministero, di un 27enne sorpreso in flagranza di reato in via Verdi – ancora una volta nel centro di Vicenza – mentre vendeva una dose di marijuana ad un sedicenne.