Utilitaria esce dal piazzale e si scontra con una moto. Ferito un 20enne di Marano

Un incidente stradale che nelle prime battute ha messo in ansia chi ha assistito allo scontro si è risolto con il ricovero in codice di media gravità per un giovane di Marano Vicentino, che avrebbe riportato solo lesioni lievi nello scontro avvenuto stamattina a Thiene lungo la strada provinciale 349 a duecento metri dalla stazione dei treni.

Il motociclista stava transitando lungo l’arteria principale alle 9.55 di giovedì quando dal piazzale che ospita una serie di attività commerciali e una ferramenta una Fiat Panda è sbucata per immettersi in strada in via Marconi, colpendo in pieno il veicolo su due ruote.

Ad aver la peggio il 20enne maranese, che in sella alla sua moto di marca Yamaha è andato a sbattere sullo sportello anteriore sinistro, per poi rimbalzare sull’asfalto in malo modo. Il casco e le protezioni hanno attutito l’impatto per fortuna, poi il giovane è stato assistito dai presenti fino all’arrivo di un’ambulanza del Suem. Dopo essersi accertati delle condizioni del ragazzo – F.G. le iniziali del ferito -, rimasto cosciente e che lamentava dolori da contusioni, lo stesso è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per accertamenti.

Il guidatore dell’utilitaria, un 72enne residente a Thiene poco lontano (B.G. iniziali), probabilmente non si era avveduto dell’arrivo della motocicletta dal centro di Thiene, non riuscendo poi a sterzare in tempo per evitare la collisione con la parte posteriore. I rilievi sono stati affidati agli agenti di polizia locale Ne.Vi., sul posto con due pattuglie, che dovranno determinare le rispettive responsabilità in merito allo scontro stradale.