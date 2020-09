Dramma a Monte berico: misteriosa morte di un giovane. E’ precipitato da 15 metri

Il volo dalla terrazza del santuario di Monte Berico, uno dei simboli sacri di Vicenza, è stato fatale per un ragazzo sudamericano di 24 anni, morto per le conseguenze della caduta. Avvenuta sembra da un’altezza tra i 13 e i 15 metri, probabilmente dopo il salto dalla balaustra in pietra del luogo di culto dedicato alla Madonna.

Il tragico fatto è stato segnalato alle 22 di giovedì sera, ma la notizia è emersa solo nel corso della mattinata vista la delicatezza dell’episodio e le operazioni di identificazione del giovane deceduto: potrebbe trattarsi di un gesto estremo anche se altre ipotesi rimangono aperte.

Il dramma si è consumato intorno tra le 21.30 e le 22 di ieri sera, sembra senza che nessuno abbia assistito alla scena come testimone diretto dell’evento. Il corpo di un uomo giaceva a terra a fianco del perimetro della basilica e quando qualcuno di passaggio se ne è accorto avrebbe lanciato l’allarme al 118. Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem a distanza di una manciata di minuti, ma i sanitari hanno potuto fare ben poco, se non constatare il decesso del ragazzo, rivelatosi uno studente di 24 anni originario del Perù. Tutte indiscrezioni da confermare.

Impossibile, allo stato attuale, azzardare ipotesi che presuppongano la presenza di terze parti sul luogo di quello che potrebbe anche rivelarsi un incidente. Di certo, la presenza di una o più persone nell’edificio sacro, a quell’ora della sera, appare quantomeno inconsueta e dovrà trovare spiegazione in seguito alle indagini della polizia di Stato, intervenuta a Monte Berico unitamente ai soccorsi dall’ospedale San Bortolo. Probabile che il magistrato di turno della Procura disponga l’autopsia sul cadavere del 24enne, per comprendere se qualcosa fosse accaduto prima che si sfracellasse al suolo e far luce sulla sua morte.