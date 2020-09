Violenta grandinata nell’Alto Vicentino. Allerta meteo per vento forte – VIDEO

Un violento nubifragio ha colpito l’Alto Vicentino poco dopo le 14, con raffiche di vento e grandine grande come palline da golf.

Colpiti in particolare i comuni nel quadrilatero fra Thiene, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino e Piovene Rocchette. Coperto dalla grandine anche il parcheggio dell’ospedale di Santorso. L’impressionante downburst è durato solo pochi minuti, dopo dei quali è ricomparso il sole. La perturbazione, che prima dell’Alto Vicentino aveva già colpito il veronese e l’alta valle del Chiampo, si è quindi spostata sull’Altopiano di Asiago e la Valbrenta. Sono si segnalano particolari danni, se non la rimozione di alcuni alberi a Valstagna.

1 di 5

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha confermato le previsioni – per oggi e domani – di tempo instabile o perturbato, con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro settentrionali, dove saranno probabili quantitativi anche consistenti/abbondanti. All’avviso di ordinaria criticità per temporali, con possibili rovesci intensi specie sulle zone centro settentrionali, si aggiunge anche l’allerta per vento forte, che si protrarrà sino alle prime ore di domani, sabato 26. L’allerta gialla per criticità idrogeologica, cioè lo ‘stato di attenzione’ per possibili disagi sulla rete idraulica secondaria, il sistema fognario e per eventuali fenomeni franosi, interessa tutti i bacini idrografici del Veneto.

Notizia in aggiornamento