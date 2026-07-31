A fuoco il sottotetto dell’ex Lanerossi: pompieri al lavoro da questa mattina

Dalle sei di questa mattina, venerdì 31 luglio, i vigili del fuoco sono impegnati in via Monte Ortigara, a Dueville, per un incendio sviluppatosi nel sottotetto dell’ex stabilimento tessile Lanerossi, edificio di proprietà del Comune e attualmente in disuso. Le fiamme si sono propagate all’interno del sottotetto e le squadre dei pompieri sono al lavoro per contenerne l’avanzata e impedirne l’ulteriore estensione.

L’edificio è da tempo in stato di abbandono. Sul posto operano le squadre della sede centrale di Vicenza e dei distaccamenti di Thiene e Recoaro Terme, con numerosi automezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento.

Presenti anche i tecnici di Enel, Arpav, il Sindaco di Dueville con i tecnici comunali e le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza e la gestione della sicurezza dell’area.

Il Comune di Dueville ha comunicato che, allo stato attuale, l’Arpav, presente sul posto fin dalle prime ore della mattina, non ha segnalato alcuna criticità.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.