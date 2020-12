Doppio furto notturno in due negozi sulla Marosticana. In azione un “ladro solitario”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si potrebbe trattare di uno dei “soliti noti”, un ladruncolo che da anni imperversa nel Vicentino, viste le modalità di effrazione e la predilezione di negozi da “svuotare” in modalità toccata e fuga. Che per il momento rimane “ignoto” ma che le forze dell’ordine potrebbero identificare in poco tempo dopo aver visionato le immagini di sorveglianza.

A farne le spese, tra l’una e 30 e le 2 di stanotte, sono state le attività commerciali “Soleil abbigliamento” ed “Euroufficio” a Passo di Riva, frazione di Dueville attraversata dalla strada provinciale Marosticana, presenti sull’omonima via.

Ad agire con il relativo favore del buio sarebbe stato un unico individuo, dal fare goffo ma che ha saputo completare il doppio blitz nell’arco di una manciata di minuti al massimo, come racconta chi ha visionato le immagini. Il tutto appena prima dell’arrivo di una pattuglia di carabinieri inviata dal 112 dalla stazione di Sandrigo, avvertiti dal sistema di allarme presente in uno dei due negozi. Dotato anche di telecamere di videosorveglianza all’avanguardia che hanno ripreso nel dettaglio i movimenti del malvivente “incappucciato” e informato i proprietari inviando il filmato in tempo reale: l’ospite indesiderato ha agito sì indisturbato svuotando cassetti e registratori di cassa ma avrebbe anche “regalato” agli investigatori dell’Arma elementi utili su cui lavorare per identificarlo.

Due denunce sarebbero già state presentate stamattina alla tenenza dei carabinieri di Dueville, da parte dei rispettivi titolari delle due attività danneggiate. Denominatore comune i danni all’ingresso, con porte forzate probabilmente usando arnesi da scasso. In corso di quantificazione l’ammanco complessivo nel punto vendita di accessori e arredamenti per ufficio, asportato invece il fondo cassa da poche decine di euro invece nel negozio di abbigliamento al femminile Soleil, “visitato” in un secondo momento. All’1.47 come riporta il timer digitale del sistema di videosorveglianza. Quest’attività ha riaperto i battenti da poche settimane a Passo di Riva, subendo subito un duro colpo.

Fino alla tarda mattinata non si segnalano altri episodi nei paraggi, ma non si esclude che il ladro abbia compiuto altri furti in abitazioni o esercizi della zona, in attesa che proprietari e titolari si rechino al comando più vicino per segnalare eventuali episodi. Il responsabile dei raid, oltre a macchiarsi dell’incursioni illecite, stanotte si è decisamente fatto beffe anche del “coprifuoco” imposto dal “Dpcm di Natale”. Rubare e provocare danni al prossimo, infatti, non rientra affatto tra le attività lavorative concesse.