Esce di casa e sparisce: ricerche in corso di un anziano

Ore di ansia a Dueville per la scomparsa di un anziano: intorno alle 22,30 i carabinieri hanno chiesto al Comune di diffondere la foto di Angelo Nardino, che si è allontanato da casa nel pomeriggio senza farvi più ritorno e senza essere rintracciabile.

Sono scattate quindi le ricerche. Pochissime le informazioni diffuse: solo una foto in bianco e nero, al momento senza altri dettagli. L’uomo risiederebbe in via Carlesse ma è domiciliato in via Radovic. Chiunque lo vedesse è invitato a contattare il 112.