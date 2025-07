16enne sparisce dopo aver litigato in famiglia: ritrovato dopo un paio d’ore

Sono iniziate alle 19 di oggi, 3 luglio, fra Sandrigo e Dueville le ricerche di un ragazzo di 16 anni di cui non si avevano più notizie: il minorenne ha fatto perdere le sue tracce dopo una pesante discussione con la madre nel pomeriggio. La donna, ha lanciato subito l’allarme, preoccupate per quelloche avrebbe potuto succedere.

Sul posto, a Sandrigo, si sono subito attivati i vigili del fuoco, con numerosi mezzi e l’elicottero Drago di Venezia, che per oltre un’ora ha sorvolato un’ampia area nei pressi del torrente Astico, prima a Sandrigo e poi a Passo di Riva di Dueville, dove il ragazzo era stato avvistato da una donna. L’adolescente entrava ed usciva dai campi di granturco per non essere rintracciato dall’alto. Sul posto fin dall’inizio hanno operato anche i carabinieri. Verso le 20.45 la notizia: il 16enne è stato ritrovato, un buone condizioni e sarà comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso.