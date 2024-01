Minorenni di una comunità fuggono attraverso i binari: treno costretto a fermarsi a Dueville

E’ stato costretto a fermarsi in stazione e quindi a ritornare a Vicenza un treno pomeridiano della linea Vicenza – Schio, a causa di due ragazzi che hanno invaso i binari nel tratto fra Dueville e Villaverla. E’ accaduto oggi, 16 gennaio. Il treno coinvolto è stato quello in partenza dalla stazione di Vicenza alle 17.09, con tutti i passeggeri costretti a scendere ed attendere il convoglio successivo, un’ora dopo.

Al centro del contrattempo, per fortuna senza gravi conseguenze, due minorenni seguiti da un servizio sociale del territorio, sfuggiti al controllo dell’educatore che li accompagnava e che poco più a nord della stazione di Dueville si sono incamminati lungo i binari.

L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale tenenza, che si son messi sulle tracce dei due minorenni.

I ragazzi sono stati quindi in poco tempo rintracciati, raggiunti e quindi riconsegnati all’operatore sociale che in quel momento ne aveva la custodia.

Tanto però è bastato per creare non pochi disagi a tutti i passeggeri a bordo del treno in transito in quei minuti.