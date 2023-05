Muore in ospedale l’anziano ciclista di Monticello travolto prima del cavalcavia

Si è spento a una decina di giorni dall’incidente, trascorsi nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo senza più riprendere coscienza, l’anziano di Monticello Conte Otto soccorso nella prima mattinata di martedì 9 maggio scorso. Il nome della vittima di uno scontro tra una vettura Land Rover e la bicicletta su cui pensionato di 85 anni si stava spostando lungo la Sp248 “Marosticana” è Emilio Casarotto, spirato nel corso del fine settimana.

L’impatto con conseguente caduta sull’asfalto, riportando lesioni interne e fratture che si sono rivelate fatali, era avvenuto intorno alle 8.15 di quel giorno feriale nel tratto in corrispondenza del cavalcavia ferroviario di Povolaro, in territorio di Dueville, poco lontano da località “Pilastroni”. Scenario non nuovo a drammi simili.

L’anziano ciclista si stava dirigendo da Cavazzale in direzione nord, verso Passo di Riva, quando è stato urtato dal suv condotto da un duevillese di 39 anni, che ora rischia un capo d’accusa per omicidio stradale in seguito alla morte del pensionato. La dinamica dello scontro tra automobile e la bicicletta, che marciavano sulla stessa carreggiata di destra in direzione nord, rimane al vaglio delle forze di polizia locale intervenute sul posto e del comando del consorzio Nord Est Vicentino.

In seguito all’allarme e alla richiesta di soccorsi, sulla “Marosticana” erano sopraggiunte un’auto medica e un’autoambulanza. La squadra del Suem 118 aveva agito subito in strada, procedendo a intubare l’anziano e stabilizzarlo per il trasporto in codice rosso al San Bortolo. La prognosi riservata era rimasta tale fino a poche ore fa, vale a dire sino alla constatazione del decesso di Casarotto, in seguito alle ferite profonde conseguenza diretta dell’impatto stradale.

In attesa del nulla osta da parte della Procura di Vicenza, visto il fascicolo aperto in seguito all’incidente stradale, la famiglia si riserva di comunicare appena possibile la data in cui poter salutare il proprio caro.