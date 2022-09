E’ morto Matteo Quero, ex assessore e presidente Amcps a Vicenza. Aveva 55 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è appreso nella prima mattinata di oggi della morte di Matteo Quero, uomo politico e a lungo amministratore cittadino a Vicenza, avvenuta nel corso della notte a causa di un male incurabile che lo aveva colpito circa due anni fa. Di 55 anni di età, lascia tre figli. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi tempi, fino al triste epilogo di stanotte.

Ex assessore alla cultura nella giunta comunale di Vicenza guidata da Achille Variati, è stato consigliere per la città di Vicenza per una decade a partire dal 2008. Imprenditore titolare di un’agenzia di pratica automobilistiche con sede a Settecà, è stato anche presidente della società Amcps fino al 2017, incarico poi lasciato in seguito ad alcune disavventure di carattere personale che hanno segnato la sua carriera di amministratore.

Quero da qualche tempo viveva a Vicenza nel quartiere di San Rocco, dopo aver lasciato la vita politico amministrativa del territorio, tornando ad occuparsi della sua principale attività lavorativa. La conferma del suo decesso sta già suscitando i primi commenti e messaggi di cordoglio in città, da parte di ex colleghi di rappresentanza politica ed esponenti dell’area di centrosinistra in particolare.

A strapparlo all’amicizia e alla stima di tutti loro, è all’affetto dei familiari, sarebbe stato un male oncologico che ha colpito l’apparato respiratorio del 55enne vicentino, fino agli ultimi giorni di sofferenza recenti e alla morte.