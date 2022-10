Eclissi parziale solare in corso: il culmine alle 12:20. Per osservare il fenomeno serve un filtro

E’ iniziata alle 11 di oggi 25 ottobre ed è visibile per due ore anche nel Vicentino l’eclissi parziale di sole: un appuntamento da non perdere, considerando che la prossima occasione per vedere la luna oscurare parzialmente il disco solare bisognerà aspettare quattro anni. La cosa importante è utilizzare un filtro per evitare seri danni agli occhi.

La Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra (è la seconda volta nel 2022) mettendo in scena uno degli eventi astronomici più spettacolari di sempre, un’eclissi solare. Il fenomeno è ben visibile in tutta Italia, seppure con qualche differenza: nel Nord-Est il fenomeno inizia prima e ha un’entità leggermente maggiore rispetto al Sud-Ovest. Nel dettaglio, come spiegano gli esperti del Marana Space Explorer Center, che gestiscono l’Osservatorio Astronomico di Marana di Crespadoro, il transito della luna davanti al sole è iniziato qui nel vicentino alle ore 11 e 18 minuti, raggiungerà il suo massimo alle 12.17 e finirà alle 13.18. La copertura della superficie solare sarà di un quinto, per la precisione del 21%.

L’inizio complessivo del fenomeno è stato sopra l’Oceano Atlantico alle 10.58 ora italiana e la fine attesa quando in Italia saranno le 15.01. Il picco dell’eclissi si verificherà circa alle 13.00.

Durante l’eclissi la Luna e il Sole – come spiega Globalscience, il sito edito da

Agenzia Spaziale Italiana e Globalist – “non saranno perfettamente allineati, dunque nessun luogo della Terra sarà esposto a un’eclissi solare totale. Piuttosto, il disco luminoso della nostra stella apparirà come se gli fosse stato dato un morso. Quando la Luna ‘mangerà’ il suo ‘boccone’ più grande potremo ammirare quello che viene chiamato punto di eclissi centrale, ossia la quantità massima del Sole coperta dal nostro satellite osservando un’eclissi dalla Terra. Il punto di eclissi centrale si può ammirare, quindi, quando il centro della Luna è il più possibilmente allineato con il centro del Sole. Durante l’oscuramento parziale di oggi, il punto di eclissi centrale sarà al suo massimo sopra il Polo Nord, dove la Luna coprirà l’82% del Sole. Man mano che il punto centrale dell’eclissi si allontana dal Polo Nord, gli osservatori in Russia vedranno circa l’80% del sole eclissato dal nostro satellite. Questo livello di copertura scenderà a circa il 70% in Cina, al 63% in Norvegia e al 62% in Finlandia”.

L’eclissi parziale sarà osservabile anche dall’Italia, con coperture del disco solare molto più inferiori. La percentuale massima del diametro solare coperto visibile dal nostro Paese sarà intorno al 25%, apice osservabile solo per le regioni nord occidentali intorno alle 12:20.

Per osservare il fenomeno in sicurezza il MarSEC rimarrà aperto per tutta la durata dell’evento.

Ascolta “Carlo Negri e il Marana Space Explorer Center alla scoperta del cielo vicentino” su Spreaker.