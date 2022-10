Whatsapp non funziona: segnalazioni diffuse di “down” per l’app di messaggistica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una sola spunta o l’orologino che mette il messaggio in stand-by. Da desktop, invece, proprio non si riesce ad accedere al sito web della app: sono migliaia in tutta Italia dalle ore nove di stamattina le segnalazioni sul non funzionamento del più diffuso servizio di messaggistica: Whatsapp.

Le segnalazioni

Migliaia le segnalazioni di servizio off line su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni: il picco attorno alle 9.30, con 23.240 segnalazioni. Già ieri pomeriggio il primo malfunzionamento. È durato qualche ora. A non funzionare sono il servizio di messaggistica (75% delle segnalazioni), ma anche la app nel suo complesso (21%), che il servizio attraverso il sito web (4%).

Sembra il problema stia lentamente rientrando, ma da quanto rilevano gli esperti il servizio funziona in alcuni punti e non in altri, a macchia di leopardo. I messaggi infatti non vengono spediti: dopo l’invio c’è l’orologio – che indica il problema – oppure una sola spunta. Anche il servizio WhatsApp Web, il servizio per il pc di messaggi, non funziona. Le segnalazioni su Twitter dove l’hashtag #WhatsApp down è in trend arrivano da tutto il mondo. Le segnalazioni che arrivano dall’Italia sono pressoché uniformi, con una distribuzione minore al Sud e in Sardegna e nel Nord Est. Gli altri sistemi di Meta (la società i Mark Zuckerberg proprietaria di Whatsapp), come Facebook e Instagram sembrano invece non rilevare problemi di funzionamento

“Al lavoro per ripristino”

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: lo dice un portavoce di WhatsApp. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un ‘down’ di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale dello stesso Zuckerberg.