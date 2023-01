Elezioni Comunali di Vicenza: Rucco ufficializza la ricandidatura

Dopo l’annuncio della candidatura di Giacomo Possamai per l’area del centro sinistra, arriva anche la ricandidatura del sindaco uscente della città di Vicenza, Francesco Rucco per il centro destra.In entrambi i casi, in questa prima fase di campagna elettorale, i partiti e i gruppi di appoggio, seppur ben attivi e presenti, preferiscono stare sottotraccia e lasciare la scena ai candidati sindaco.

La comunicazione della ricandidatura di Rucco, che era nell’aria e attendeva solo la conferma e l’ok dei partiti, è arrivata oggi nel corso di una conferenza stampa in Campo Marzo, “luogo simbolico in cui cinque anni fa veniva rappresentato il problema del degrado e della sicurezza”.

“E’ tempo di essere giudicati dai cittadini per il lavoro fatto” ha detto Rucco, che ha sottolineato come in questi anni sia stato dedicato “poco tempo al racconto, molto di più al lavoro su cui mi ero impegnato nel 2018”. Rucco ha rivendicato in particolare come “Campo Marzo non sia più lo stesso che abbiamo trovato e sta per fare un ulteriore salto di qualità verso una modernità che non dimentica la tradizione”.

La corsa, ha ammesso lo stesso Rucco, era già iniziata nel novembre scorso con l’evento “Think!”, nel quale “ha preso forma la convergenza di forze civiche e politiche intorno ad un progetto di città che è iniziato nel 2018, ma che si è dovuto rigenerare alla luce delle trasformazioni e dei bisogni mutati in questi anni di Covid e crisi internazionale. Il mondo e anche Vicenza, non sono gli stessi del 2018, per questo abbiamo voluto fermarci a pensare. Ora siamo pronti a chiedere di nuovo la fiducia ai vicentini. Lo faremo mostrando con maggiore dettaglio ciò che è stato realizzato e ciò che stiamo per realizzare, lo faremo raccontando che sono stati anni di lavoro e di successi, non certo di fallimenti”.